Honoring the spring athletes of the Class of 2020

Facebook

Twitter

ATLANTA–The Georgia Bulletin honors the senior athletes at Catholic schools whose spring seasons were cut short by the COVID-19 pandemic.

Blessed Trinity High School, Roswell

Girls Tennis

Lenee Linder and Juliana Ramirez.

Boys Tennis

Ben Barre, James Bryant, Clayton Collins, Carsten Dowdy, Ben Hamrick, Harry Rawson, Ethan Schmitt, Nick Sousa, Joseph Zimmer and Justin Zimmer.

Girls Lacrosse

Grace Allen, Ruthie Mandell, Meghan Mulligan, Hannah Nee, Katie Robertson, Kelly Scott, Sydney Sonderman and Cayce Tanner.

Boys Lacrosse

Ryan Attaway, Will Cooper, Max Coopman, James Crisanti, Kevin Daniels, Luke Elliot, Davis Keel and Justin Perry.

Baseball

Trey Baker, Bret Buursema, Dominick Marcoccio and Aiden McSherry.

Golf

Austin Crispo, Mathias Flanagan, Adam Reese, Ashley Clemente and Rachel Hibbison.

Boys Soccer

David Aranda, Cole Cantu, Mark Luckett, Sean Murphy, John Allen Riordan, Justin Turner and Aaron Werkheiser.

Girls Soccer

Jordyn Bartholomew, Delaney Brown, Kathryn Macken, Kirsten McMahon, Kathryn Woods and Zoie Zagranski.

Boys Track and Field

James Ashton, Jackson Ballow, James Bryant, Jackson Filipowicz, Joshua Fuller, Jack Ganem, John Gilder, Elijah Green, Jacob Hershberger, Braden Johnson, William Jurgens, Christian Karavite, Joshua Lancaster, Joseph Lohman, Steven Long, Grant Michaud, Clay Mixon, Alec O’Reilly, Cole Philips, Andrew Polakowski, Quinton Reese, Carter Ruane, Matthew Sheehan, Marcus Solomon, Joseph Stanziano and Myles Weaver.

Girls Track and Field

Catherine Camerieri, Kathryn Cowan , Jamie Dewalt , Ainsley Hartman, Mariajose Ladera, Casey Lyons, Grace Mains, Elena Ocasio, Grace Simonsen and Isabelle Wathen.

Cristo Rey Atlanta Jesuit High School

Baseball

Alfonso Peña, Axel Perfecto-Rueda, Jesus Rojas and Jazzmine Williams, manager.

Boys Soccer

Benyam Aregay, Miguel Bibiano-Baltazar, Jesus Carranza, Axel Flores-Ramirez, Brandon Gonzalez-Baltazar, Melvin Gonzalez-Deleon, Kevin Lopez Hernandez, Tebebu Mekonnen, Adrian Rodriguez, Richard Thawng and Jareth Vazquez.

Girls Soccer

Leslye Alcantara-Ruiz, Yajaira Martinez, Brenda Romero, Yahaira Valles and Guadalupe Villal-Padilla.

Holy Spirit Preparatory School, Atlanta

Baseball

Jack Bohling, Jackson King, Terrance Parker, Jack Ryan and Will Stinnett.

Golf

Sean Dolan, Jago Flemming, Jack Meenhan, Elias Sysyn and Alex Vickery.

Boys Soccer

Jesus Anaya, Michael Centola, Johnny DiPalma and Manny Yepes.

Girls Soccer

Fernanda Bañuelos Morgan Delaney, Hardy Langford, Ashley Postell and Catalina Torres.

Tennis

Pamela Flores, Rosie Stagliano, Will Stinnett and Tommie Swink.

Marist School, Atlanta

Baseball

David Coleman, Nicolas Roma, William Stephens, Robert Sullivan, Jacob Tally, Brynn Werner, manager; and Isabelle Wagner, manager.

Boys Lacrosse

Robert Bohling, Charles Callahan, Connor Moran, Christian Mudd, Michael Pitman, Conor Rahiya, Brian Sullivan, Joseph Termini and James Wise.

Girls Lacrosse

Regan Binder, Anna Edwards, Margaret Fish, Caitlin Gallagher, Emily Hartigan, Claire Huffstetler, Miriam Klump, Sarah Monarchik, Isabella Mraz, Caroline Shore, Ansley Sikes and Emma Strickland.

Boys Soccer

Nicholas Ares, Brendan Bleekrode, Charles Fligg, Payne Gunckel, Shaun Gutmann, Connor Soscia, Nicholas Urbanek, Michael Wagner, Patrick Walsh and Dylan Warrier.

Girls Soccer

Margaret Evanoff, Caroline Furin, Elizabeth Geeslin and Lily Swearingen.

Boys Tennis

Carson Hess, Benjamin Kingsfield, Benjamin Nordin and Matthew Pinto.

Girls Tennis

Mary Gerrick, Lauren Self and Ariana Stephens.

Track and Field

Connor Cigelske, Alexis Derickson, Ashley Haertel, Emily Little, Kathleen Schellman, Tegan Siksta, Nora Solomon, Alexis Van Metre and Camilla Yoon.

Monsignor Donovan Catholic High School, Athens

Boys Soccer

Carlos Aguilar, Eduardo Alvear-Garcia, William Auslander, Nathan Duncan, Federico Gomez, Haokai Liu, Johann Lopez and Nevan Norrell.

Girls Soccer

Claudia Falcon-Jara and Kayla Lusk.

Baseball

Benjamin Tarpkins and James Williams.

Tennis

Haokai Liu, Johann Lopez and Darien Shimkets.

Track and Field

William Auslander, Steve Fu, Cole Hatcher, Michael Lawrence, Johann Lopez, Nevan Norrell, Benjamin Tarpkins, James Williams and Samuel Williamson.

Notre Dame Academy, Duluth

Golf

Jonathan Gilbertson, Sebastian Granados and Brian Williams.

Track

Theo Chifan, Joey Pizzarelli and Makaila Ruffin.

Baseball

Nick DiMeo

Lacrosse

Luke Brautigan and Nasir Warner.

Boys Soccer

Luke Brautigan, Theo Chifan, Nick DiMeo, Jonathan Gilbertson, Sebastian Granados and Joey Pizzarelli.

Girls Soccer

Lucy Kellett, Alicia Rojas, Danielle Shock and Catherine Grace Sigman.

Our Lady of Mercy High School, Fayetteville

Baseball

Conor Dillon, Liam Malally, Michael Scott, Jimmie Stephens and Jayden Watson.

Track and Field

Anaya Belin, Darren Jackson, Bryson Mullins, Yonathan Suraphel, Robin Tandongfor and Carlton Ward.

Tennis

Alex Cates, Arthur Compomanes, Samuel Gilstrap and Dania Patterson.

Boys Soccer

Daniel Conley, Dominic Ekezie, Rhys Lawlor, Colin Schmitz and Daniel Slattery.

Girls Soccer

Nayely De Santos, Kai Jusu and Melissa Moncayo.

Pinecrest Academy, Cumming

Baseball

Caleb Bohn, Mason Carter, Tripp Hochman, Sawyer Huffstetler, Joseph Kiernan and Jay Sorohan.

Tennis

Maxwell Austin, James Herbert, Camille Lueder, Mandy Luong, Carleigh Palumbo, Joseph Smith and Ethan Tejano.

Soccer

Nicholas Arribasplata, Katherine Bernet, Sarah Brown, Matthew Del Balzo, Allison Doerr, Juan Martin Gomez, Katherine Hendricks, Preston Jeans, Brendan Kane, Jake Lair, Nicolas Martelli, Joseph Metz, Jack Morrissey, Arturo Munguia and Katherine Stewart.

Golf

William Bear, Anthony Birozes and Samuel Boone.

Lacrosse

John Crain, Henry Lynch, Ryan Slappy and Brendan Spillane.

St. Pius X High School, Atlanta

Baseball

Daniel Amaya, Will Broxterman, Matthew Burdick, Tommy Fry, Jacob Pajer, Nicolas Robinson and Matthew Turner.

Boys Lacrosse

Joseph Banks, Tim Brosnan, Joe Castro, Brian Dixon, Tyler Elliott-Bonus, Henry Guynn, Jake Newman, Nicholas Nowak and Asher Wagnon.

Girls Lacrosse

Maggie Braswell, Aggie Brewster, Gwyneth Graddock, Penelope Anna Melissas, Lauren Pompilio and Emma Winkler.

Boys Soccer

Javi Aponte, Noah Ballew, Rafa Celedon, Paddy Gannon, Greg Kopanezos, Matthew McGhee and Conlin Muller.

Girls Soccer

Lauren Bynum, Caroline Gray, Natalie Gresham, Nicole Gresham, Laney Polvino and Caroline Shea.

Boys Tennis

Ian Berk, Matthew Gregg, Austin Lalomia and Brian Matthews.

Girls Tennis

Margherita Ceccagnoli, Mary Fredericks and Alba Sanders.

Track and Field

Jonathan Blackburn, Gabe Brogi, Carson Craig, Robert DeLorme, Chad DeWitt, Tyler Field, Eli Marshbank, John McKimmy, Katie Meyer, Luke Pignetti, Christoph Postero, John Rainwater, Sofia Rodeghiero, Jadon Rogers, Andrew Ryan, Lawson Schultz, Sydney Smith, Izzy Stroth, Matthew Sullivan, Justin Tardy, Tiger Turner, Morgan Vaden, Phillip Van Hull, Jack Voss, Charlie Westenberger, Jared Williams, Santana Williams, Emily Wood and John Zyla.