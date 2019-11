Our Lady of Guadalupe celebrations announced

Photo By Michael Alexander A statue of Our Lady of Guadalupe rests on a pedestal to the side of the main altar during a 2017 celebration at San Felipe de Jesus Mission, Forest Park.

ATLANTA—The feast in honor of Our Lady of Guadalupe on Thursday, Dec. 12, will be celebrated with Masses, Aztec dances, processions and prayers. Additionally, many parishes mark the day by adorning and surrounding Our Lady of Guadalupe statues with roses and other flowers, and hold food sales and dinners with traditional Mexican cuisine. Other parishes have presentations about the apparition (representación de apariciones) of the Virgin Mary to Juan Diego near Mexico City in 1531.

A list of celebrations of the feast of Our Lady of Guadalupe, patroness of the Americas, in the parishes and missions of the Archdiocese of Atlanta follows:

(Esta es la lista de celebraciones de la fiesta de Santa María de Guadalupe, patrona de las américas, en las parroquias y misiones de la Arquidiócesis de Atlanta:)

Misión Católica de Cristo Rey (Christ the King Mission)

3349 Briarwood Road NE, Brookhaven, 404-233-2145 / 404-267-2696

Miércoles, 11 de diciembre: 7 p.m. Cantos guadalupanos; 7:30 p.m. Santo Rosario; 8:30 p.m. Danza Alejandra; 9 p.m. Representación de apariciones de la Virgen de Guadalupe; 9:50 p.m. Danza Azteca Cristo Rey; 11 p.m. Santa Misa; 12 a.m. Mañanitas.

Jueves, 12 de diciembre: 6:50 p.m. Santo Rosario; 7:30 p.m. Danza Azteca Cristo Rey; 8 p.m. Santa Misa.

San José (St. Joseph)

87 Lacy Street, NW, Marietta, 770-422-5633

Miércoles, 11 de diciembre: 6:30 p.m. Procesión y rosario con danza; 7:15 p.m. Bendición de madres embarazadas; 7:30 p.m. Santa Misa con mariachi; 9 p.m. Convivio; 11 p.m. Limpieza general.

OKJueves, 12 de diciembre: 5 a.m. Misa solemne – Coro de adultos; 6 a.m. Mañanitas y evento para compartir; 7 a.m. Limpieza general; 6 p.m. Procesión, rosario y danza; 7:15 p.m. Bendición a madres que no pueden tener hijos; 7:30 p.m. Misa solemne con mariachi, apariciones durante la celebración; Mañanitas después de misa; 9:30 p.m. Convivio en Marist Hall; 11 p.m. Limpieza general.

San Francisco de Asís (St. Francis of Assisi)

850 Douthit Ferry Road, Cartersville, 770-382-4549

Miércoles, 11 de diciembre: 8 p.m. Novena; 9 p.m. Santa Misa; 10:30 p.m. Rosario; 11 p.m. Danza.

Jueves, 12 de diciembre: 12 a.m. Mañanitas; 7 p.m. Santa Misa.

San Patricio (St. Patrick)

2140 Beaver Ruin Road, Norcross, 770-448-2028

Miércoles, 11 de diciembre: Venta de comida en el salón social; 6:30 p.m. Procesión y danza; 7 p.m. Santa Misa; 8 p.m. Rosario a la Virgen; 10 p.m. representación de apariciones en el salón social; 11 p.m. Santa Misa a Nuestra Señora de Guadalupe; 12 a.m. Mañanitas a la Virgen.

Jueves, 12 de diciembre: 6:30 p.m. Procesión y danza; 7 p.m. Santa Misa; 8 p.m. Venta de comida en el salón social.

Santa María (St. Mary’s)

911 North Broad St., Rome, 706-290-9100

Jueves, 12 de diciembre: 4:30 a.m. Mañanitas con mariachi; 5:30 a.m. Misa con mariachi; 6:30 a.m. Desayuno con mariachi; 7 p.m. Santa Misa, seguida por apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe.

San Pío X (St. Pius X)

2621 Highway 20, SE, Conyers, 770-483-7006

Jueves, 12 de diciembre: 6 a.m. Mañanitas con mariachi, Angelus, ofrecimiento de flores y bendición de imágenes; 7 a.m. Santa Misa en español en el santuario principal. Entronización; 8:15 a.m. Desayuno ligero en el salón parroquial; 8:30 a.m. Santa Misa regular en inglés. Entronización en el hogar de Nuestra Señora de Guadalupe. Después, desayuno ligero en el salón parroquial; 4:30 p.m. Finalización de 46 días de Rosarios en Lakeview; 5 p.m. Serenatas a Nuestra Señora de Guadalupe con coros de la parroquia; 6:30 p.m. Misa bilingüe en el santuario principal, Caballeros de Colón full Regalia, grupo danzante Tonantzin de San Pío X; 7:30 p.m. Procesión dentro de las instalaciones, grupo de danza Tonantzin de San Pio X; 8:30 p.m. Cena, Celebración en el salón parroquial.

Santo Tomás Aquino (St. Thomas Aquinas)

535 Rucker Road, Alpharetta, 770-475-4501

Miércoles, 11 de diciembre: 6 p.m. Danzas y homenaje; 7 p.m. Santo Rosario, apariciones, danza y homenaje; 11 p.m. Misa vespertina; 12 p.m. Apariciones; 12:15 a.m. Mañanitas con mariachi.

Jueves, 12 de diciembre: 2 a.m. Exposición del Santísimo Sacramento; 4: 30 a.m. Mañanitas y danza; 5: 30 a.m. Misa matutina; 6:30 a.m. Apariciones (en la Iglesia), danza y desayuno; 6 p.m. Santo Rosario; 6:30 p.m. Apariciones en inglés y danza; 7 p.m. Misa solemne de Nuestra Señora de Guadalupe; 8 p.m. Apariciones y danza; 8 p.m. Cena con bailables.

Catedral de Cristo Rey (Cathedral of Christ the King)

2699 Peachtree Road, NE, Atlanta, 404-233-2145 / 404-267-2696

Miércoles, 11 de diciembre: 7:30 p.m. Cantos guadalupanos; 8 p.m. Santo Rosario; 9 p.m. Danza Azteca Alejandra; 9:30 p.m. Representación de apariciones de la Virgen de Guadalupe; 10:10 p.m. Danza Azteca Cristo Rey; 11 p.m. Celebración de la Santa Misa por el Padre Carlos Cifuentes; 12 p.m. Mañanitas.

Jueves, 12 de diciembre: 7 p.m. Santo Rosario; 8 p.m. Celebración de la Santa Misa.

Centro Católico del Espíritu Santo

120 Northwood Drive, NE, Suite B5-8, Sandy Springs, 404-313-9927

Miércoles, 11 de diciembre: 6 p.m. Procesión; 7 p.m. Rosario; 8 p.m. Santa Misa; 9 p.m.-12 a.m. Representación de las apariciones, coro, danzas y celebración.

San Oliver Plunkett (St. Oliver Plunkett)

3200 Brooks Drive, Snellville, 770-979-2500 ext. 40

Miércoles, 11 de diciembre: 7:30 p.m. Rosario con meditaciones de Nican Mopohua, cantos y danzas a la Virgen en la iglesia. Después convivio con chocolate caliente y pan dulce.

Jueves, 12 de diciembre: 7 p.m. Procesión alrededor de la iglesia; 7:30 p.m. Santa Misa que termina con mariachi y danzas. Después, cena en el salón parroquial con mariachis.